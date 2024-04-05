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Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Блюдо готовят в специальной посуде

Новосибирский ресторатор приготовил уху по научной технологии

5 апреля 2024, 07:58
Фото: Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских
Блюдо готовят в специальной посуде
В основе знакомого блюда — сибирские травы, водоросли и насыщенный рыбный бульон, которые готовят в специальной посуде. Внешне действо похоже на эксперимент в научной лаборатории.

Новосибирский ресторатор Владимир Бурковский на форуме «Дикоросы» устроил кулинарное шоу и показал процесс приготовления ухи по инновационной технологии.

Как рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских, источником вдохновения стал новосибирский Академгородок и его мощная научная деятельность.

При приготовлении блюда сибирские травы, водоросли и рыбный бульон соединяют и готовят в специальном аппарате. Готовую уху подают в чашках Петри — лабораторном сосуде в форме невысокого плоского цилиндра из стекла.

«Отличительная черта инновационной НОВО-сибирской ухи, которую мы создали, вдохновившись научным статусом нашего города, это многослойность и особенная технология приготовления. Сибирские травы, водоросли и насыщенный бульон из частей обских рыб экстрагируются горячим способом в специальной посуде. В чашах Петри мы подаем сибирскую белорыбицу на „подушечках“ из кедрового ореха», — рассказала официальный представитель ГР Елизавета Соболева.

Оценить блюдо можно в гастрономическом театре «Пуппенхаус» по предзаказу, уточнили в пресс-службе.

Владимир БурковскийВладимир Бурковский
Готовую уху подают в чашках Петри — лабораторном сосуде в форме невысокого плоского цилиндра из стекла.Готовую уху подают в чашках Петри — лабораторном сосуде в форме невысокого плоского цилиндра из стекла.
Владимир Бурковский
Фото: Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских

Владимир Бурковский — глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, совладелец группы ресторанов (Puppen Haus, «Креп де Кофе», другие).

Форум «Дикоросы» проходит с 3 по 5 апреля в новосибирском «Экспоцентре». Участниками стали крупнейшие представители индустрии гостеприимства регионов СФО и ДФО: ресторанного и гостиничного бизнеса, туристических агентств и поставщики для HoReCa.

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#Общество#Новосибирск#Ресторан#Академгород#Приготовление блюд#Алёна Рогонова
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