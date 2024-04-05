Новосибирский ресторатор приготовил уху по научной технологии

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Published Сегодня, 07:58
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Новосибирский ресторатор Владимир Бурковский на форуме «Дикоросы» устроил кулинарное шоу и показал процесс приготовления ухи по инновационной технологии.
Как рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе группы ресторанов Владимира и Анжелики Бурковских, источником вдохновения стал новосибирский Академгородок и его мощная научная деятельность.
При приготовлении блюда сибирские травы, водоросли и рыбный бульон соединяют и готовят в специальном аппарате. Готовую уху подают в чашках Петри — лабораторном сосуде в форме невысокого плоского цилиндра из стекла.
«Отличительная черта инновационной НОВО-сибирской ухи, которую мы создали, вдохновившись научным статусом нашего города, это многослойность и особенная технология приготовления. Сибирские травы, водоросли и насыщенный бульон из частей обских рыб экстрагируются горячим способом в специальной посуде. В чашах Петри мы подаем сибирскую белорыбицу на „подушечках“ из кедрового ореха», — рассказала официальный представитель ГР Елизавета Соболева.
Оценить блюдо можно в гастрономическом театре «Пуппенхаус» по предзаказу, уточнили в пресс-службе.
Владимир Бурковский — глава представительства Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, совладелец группы ресторанов (Puppen Haus, «Креп де Кофе», другие).
Форум «Дикоросы» проходит с 3 по 5 апреля в новосибирском «Экспоцентре». Участниками стали крупнейшие представители индустрии гостеприимства регионов СФО и ДФО: ресторанного и гостиничного бизнеса, туристических агентств и поставщики для HoReCa.