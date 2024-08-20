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Published Сегодня, 06:05

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Updated Сегодня, 06:07

Автомобиль

Новый способ борьбы с незаконной парковкой на газонах назвали в Новосибирске

20 августа 2024, 06:05
Фото: 1MI
Автомобиль
Чиновники приобрели первый мобильный комплекс фотофиксации нарушений — в дальнейшем их будет больше.

Администрация Кировского района Новосибирска приобрела портативную систему фото- и видеофиксации нарушения правил дорожного движения «ПаркНет». Ее используют для выявления автомобилистов, парующихся на газонах и детских площадках.

По словам главы районной администрации Андрея Выходцева, за полтора месяца использования удалось обнаружить 220 случаев нарушения правил парковки, уже взыскано 224 тысячи рублей штрафов, материалы по 108 нарушителям еще в работе.

«Процедура привлечения к ответственности является упрощенной, так как комплекс работает в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях. Составление протоколов, а также приглашение собственников транспортных средств на заседание комиссии не требуется», — заявил Андрей Выходцев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
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Такую работу мэр Максим Кудрявцев назвал «хорошей практикой» и высказался за внедрение подобных методов во всех районах города. В ближайшее время чиновники проведут специальную встречу, на которой намерены подробно изучить опыт Кировской администрации.

На восстановление поврежденных газонов в трех районах, Советском, Дзержинском и Первомайском в текущем году муниципалитет выделил 45 млн рублей.

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