В Новосибирске дорожным рабочим готовы платить по 100 тысяч из-за кадрового голода

Чиновник уточнил, что сейчас департамент ищет новых сотрудников на ставки водителей спецтехники, дорожных рабочих, слесарей, токарей и обслуживающего персонала. Заработные платы в учреждении варьируются от 40 до 100 тыс рублей в зависимости от занимаемой должности, категории водительских прав и количества отработанных часов.



Многие сотрудники покинули муниципальную службу, невзирая на предоставленную работодателем бронь от призыва. Около 30 человек уволились за последние 2 месяца — это оказало заметное влияние на графики работ оставшихся сотрудников. Сейчас дорожникам приходится работать на износ, в две-три смены из-за снегопадов.