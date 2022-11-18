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В Новосибирске дорожным рабочим готовы платить по 100 тысяч из-за кадрового голода

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI
Спецтехника
О кадровом дефиците новосибирского дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) сообщил в радио-шоу «Вечерний разговор» начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов.

Чиновник уточнил, что сейчас департамент ищет новых сотрудников на ставки водителей спецтехники, дорожных рабочих, слесарей, токарей и обслуживающего персонала. Заработные платы в учреждении варьируются от 40 до 100 тыс рублей в зависимости от занимаемой должности, категории водительских прав и количества отработанных часов.

Многие сотрудники покинули муниципальную службу, невзирая на предоставленную работодателем бронь от призыва. Около 30 человек уволились за последние 2 месяца — это оказало заметное влияние на графики работ оставшихся сотрудников. Сейчас дорожникам приходится работать на износ, в две-три смены из-за снегопадов.

Ранее о закупке 40 единиц новой спецтехники объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть

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#Общество#Транспорт#Дорожное управление#ДЭУ#Вакансии#Новосибирск
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