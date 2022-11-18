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Многокилометровые 7-бальные пробки сковали левый берег Новосибирска

Сегодня, 01:19
Фото: atas.info
Дорожные заторы есть возле метро в Октябрьском районе

7-балльные пробки образовались на дорогах Новосибирска утром 18 ноября

Утром 18 ноября Новосибирск сковали 7-бальные пробки: тяжело проехать как по правобережью, так и на левом берегу, о чем свидетельствует сервис 2ГИС.

На левобережье стоят в автомобильных заторах улицы: Троллейная, Станиславского, Котовского, Ватутина, Станционная, Большая, Сибиряков-Гвардейцев, проезд Энергетиков, Советское шоссе, Петухова и Бронная. На дорогах, по данным сервиса, произошло минимум две аварии.

На правом берегу пробки образовались на улице Большевистской в районе Ключ Камышенского плато и метро «Речного вокзала». Не менее трудно проехать и по Октябрьскому мосту – движение машин затруднено ближе к метро «Речной вокзал».

На улице Кирова возле метро «Октябрьское» тоже возник небольшой затор. Пробки есть на Бориса Богаткова, Военной, Никитина (ближе к Гусинобродскому шоссе). В Калининском районе стоит улица Богдана Хмельницкого, Объединения, Учительская и Фадеева.

В целом, ДТП в морозное утро и гололед произошло не так много. Пробки оцениваются в 7 баллов.

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Читайте также о том, как на следующей неделе в Новосибирске произойдет резкое похолодание. Так, во вторник, 22 ноября, в город придут 20-градусные морозы.

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город#Новосибирск#Пробки
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