7-балльные пробки образовались на дорогах Новосибирска утром 18 ноября

На левобережье стоят в автомобильных заторах улицы: Троллейная, Станиславского, Котовского, Ватутина, Станционная, Большая, Сибиряков-Гвардейцев, проезд Энергетиков, Советское шоссе, Петухова и Бронная. На дорогах, по данным сервиса, произошло минимум две аварии.
На правом берегу пробки образовались на улице Большевистской в районе Ключ Камышенского плато и метро «Речного вокзала». Не менее трудно проехать и по Октябрьскому мосту – движение машин затруднено ближе к метро «Речной вокзал».
На улице Кирова возле метро «Октябрьское» тоже возник небольшой затор. Пробки есть на Бориса Богаткова, Военной, Никитина (ближе к Гусинобродскому шоссе). В Калининском районе стоит улица Богдана Хмельницкого, Объединения, Учительская и Фадеева.
В целом, ДТП в морозное утро и гололед произошло не так много. Пробки оцениваются в 7 баллов.
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