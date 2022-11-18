До конца 2022 года коммунальные службы Новосибирска получат 10 универсальных снегоуборочных машин. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 18 ноября. Ранее было приобретено еще 40 машин отечественного производства.
"Мы полностью рассчитались за эту технику в этом году, что позволяет нам уже сегодня проводить конкурсы на закупку новой техники за счет бюджета следующего года. И такая задача поставлена", - сообщил глава муниципалитета, подчеркнув, что профильный департамент мэрии уже начал подготовку к конкурсным процедурам.
Неделю назад, после первого крупного снегопада, прокуратура выявила более 40 нарушений при уборке городских улиц: наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог, недостаточный парк уборочной техники, ненадлежащее его содержание.
Ранее в мэрии говорили, что для качественной уборки улиц и тротуаров в городе не хватает более 100 спецмашин.