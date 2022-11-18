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Дополнительную технику для уборки снега закупят в Новосибирске

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
В городе не хватате более 100 спецмашин

О планах закупки техники для уборки снега рассказали в мэрии Новосибирска

Парк уборочной техники пополнят в Новосибирске до конца 2022 года. Вся техника уже оплачена, что позволяет объявить тендеры на закупку новых машин за счет бюджета следующего года

До конца 2022 года коммунальные службы Новосибирска получат 10 универсальных снегоуборочных машин. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 18 ноября. Ранее было приобретено еще 40 машин отечественного производства.

"Мы полностью рассчитались за эту технику в этом году, что позволяет нам уже сегодня проводить конкурсы на закупку новой техники за счет бюджета следующего года. И такая задача поставлена", - сообщил глава муниципалитета, подчеркнув, что профильный департамент мэрии уже начал подготовку к конкурсным процедурам.
В Новосибирске не хватает механизаторов и техники для зимней уборки города
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Неделю назад, после первого крупного снегопада, прокуратура выявила более 40 нарушений при уборке городских улиц: наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог, недостаточный парк уборочной техники, ненадлежащее его содержание.

Ранее в мэрии говорили, что для качественной уборки улиц и тротуаров в городе не хватает более 100 спецмашин.

 

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