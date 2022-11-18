О планах закупки техники для уборки снега рассказали в мэрии Новосибирска

Парк уборочной техники пополнят в Новосибирске до конца 2022 года. Вся техника уже оплачена, что позволяет объявить тендеры на закупку новых машин за счет бюджета следующего года