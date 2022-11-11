Некачественная уборка снега на улицах — под контролем прокуратуры

Прокуроры возбудили восемь дел в отношении директоров ДЭУ — дорожно-транспортных управлений. Поводом для этого стали административные правонарушения КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и Закон об административных правонарушениях в Новосибирской области — нарушение требований в области благоустройства.