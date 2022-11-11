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Некачественная уборка снега на улицах — под контролем прокуратуры

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Уборка снега спецтехникой
Прокурор Новосибирской области Александр Бучман и прокуроры районов города выявили при проверке более 40 нарушений: — наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог, недостаточный парк уборочной техники, ненадлежащее его содержание.
Прокурорская проверка выявила много случаев, связанных с «ненормативным состоянием улично-дорожной сети года». Проводилась она для того, чтобы выяснить как в Новосибирске соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. 
Проверка прошла после первого в этом сезоне снегопада. По ее итогам прокуроры вынесли шесть представлений главам районов и руководителям муниципальных дорожно-транспортных предприятий и потребовали обеспечить уборку снега и наледи.
 
Главам руководителям коммунальных служб Центрального округа объявлено 24 предостережения, в которых говорится о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом начинающейся зимы. 
 
Прокуроры возбудили восемь дел в отношении директоров ДЭУ — дорожно-транспортных управлений.  Поводом для этого стали административные правонарушения КоАП РФ — несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и Закон об административных правонарушениях в Новосибирской области — нарушение требований в области благоустройства. 
В нынешнем году мэрия города уже приобрела 22 единицы специализированной техники для уборки улиц. На это решение оказали влияние, в том числе, и меры прокурорского реагирования.
1 ноября прокурор города объявил мэру Новосибирска предостережение, цель которого — недопущение нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период. 
Кроме этого, в Центральном районном суде находится на рассмотрении административное исковое заявление прокурора города, в котором говорится, что мэрия обязана обеспечить необходимое количество специализированной техники для  дорожно-эксплуатационные предприятий, которые будут обслуживать улично-дорожную сеть в зимний период. 
Ранее сообщалось о недостатке в 100 единиц снегоуборочной техники.
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