Снимками радующегося снегу белого медведя поделился Новосибирский зоопарк

“Если говорить про поведение, то Кай зимой немного хитрее и «весь в делах», в его вольере ему всегда надо что-то порыть, «хрустнуть» чем-то или притоптать снег у входа, чтобы киперы «помучились» с открыванием клетки”, - рассказали в зоопарке в конце октября.