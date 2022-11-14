Снимками радующегося снегу белого медведя поделился Новосибирский зоопарк

Фото белого медведя, который обнимает огромный сугроб, пробует его на зуб и покоряет, будто айсберг в родной Арктике, появились на странице Новосибирского зоопарка во “ВКонтакте”.
В зоопарке живут двое белых медведей - Кай и Герда. И на фотографиях, судя по всему, запечатлен энергичный Кай.
“Если говорить про поведение, то Кай зимой немного хитрее и «весь в делах», в его вольере ему всегда надо что-то порыть, «хрустнуть» чем-то или притоптать снег у входа, чтобы киперы «помучились» с открыванием клетки”, - рассказали в зоопарке в конце октября.
Ранее зоопарк подарил Деду Морозу пять зайцев-беляков, их отправили в Великий Устюг.