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Снимками радующегося снегу белого медведя поделился Новосибирский зоопарк

Сегодня, 08:35
Фото: ВК-страница Новосибирского зоопарка
Белый медведь обнимает сугроб
Крупнейший хищник Северного полюса обрадовался большому снегу в столице Сибири.

Фото белого медведя, который обнимает огромный сугроб, пробует его на зуб и покоряет, будто айсберг в родной Арктике, появились на странице Новосибирского зоопарка во “ВКонтакте”.

Белый медведь грызет снегБелый медведь грызет снег
Белый медведь покоряет снежную горуБелый медведь покоряет снежную гору
Белый медведь грызет снег
Фото: ВК-страница Новосибирского зоопарка

В зоопарке живут двое белых медведей - Кай и Герда. И на фотографиях, судя по всему, запечатлен энергичный Кай.

“Если говорить про поведение, то Кай зимой немного хитрее и «весь в делах», в его вольере ему всегда надо что-то порыть, «хрустнуть» чем-то или притоптать снег у входа, чтобы киперы «помучились» с открыванием клетки”, - рассказали в зоопарке в конце октября.

Ранее зоопарк подарил Деду Морозу пять зайцев-беляков, их отправили в Великий Устюг.

Деду Морозу из Великого Устюга подарили новосибирских зайцев-беляков
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#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирский зоопарк#Белый медведи#Снег
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