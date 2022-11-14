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Каша на дорогах смутила жителей Новосибирска

Сегодня, 01:52
Фото: 1MI
Одни считают, что снег плохо убирают на улицах, другие же уверены - весь снег вывезти из города не получится

В Новосибирске возмутились плохо убранным снегом

Новосибирцы пожаловались на плохо убранный снег, который превратился в кашу, об этом они написали в ВК-группе «АСТ-54».

Из сообщения группы следует, что резкое потепление в воскресенье, 12 ноября, превратило снег в «кашу». Последствия потепление мешали ходить по тротуарам: ботинки были мокрыми, так как приходилось перешагивать через лужи грязи.

Автор поста опасается, что неубранный растаявший снег позже замерзнет и на дорогах будет гололедица. Однако данное сообщение задело некоторых комментаторов. По их словам, весь снег вычистить из города невозможно. Чем писать посты в соцсети, лучше помочь коммунальщикам, передают сибиряки.

Отметим, что не только в будние дни, но и в выходные прокуратура контролирует процесс уборки на городских улицах. В воскресенье также вышла спецтехника, которая устраняла последствия потепления.

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Напомним, что погода всю неделю будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +3 тепла. Дожди и мокрый снег пройдут до четверга. Ветер местами до 18 м/с. На дорогах гололед. А вот в конце недели ждите похолодание. Столбик термометра покажет -10. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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