Из сообщения группы следует, что резкое потепление в воскресенье, 12 ноября, превратило снег в «кашу». Последствия потепление мешали ходить по тротуарам: ботинки были мокрыми, так как приходилось перешагивать через лужи грязи.
Автор поста опасается, что неубранный растаявший снег позже замерзнет и на дорогах будет гололедица. Однако данное сообщение задело некоторых комментаторов. По их словам, весь снег вычистить из города невозможно. Чем писать посты в соцсети, лучше помочь коммунальщикам, передают сибиряки.
Отметим, что не только в будние дни, но и в выходные прокуратура контролирует процесс уборки на городских улицах. В воскресенье также вышла спецтехника, которая устраняла последствия потепления.
Напомним, что погода всю неделю будет дождливой. Средняя температура воздуха составит +3 тепла. Дожди и мокрый снег пройдут до четверга. Ветер местами до 18 м/с. На дорогах гололед. А вот в конце недели ждите похолодание. Столбик термометра покажет -10.