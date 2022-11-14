Автор поста опасается, что неубранный растаявший снег позже замерзнет и на дорогах будет гололедица. Однако данное сообщение задело некоторых комментаторов. По их словам, весь снег вычистить из города невозможно. Чем писать посты в соцсети, лучше помочь коммунальщикам, передают сибиряки.