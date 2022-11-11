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Снежный апокалипсис в Новосибирске. Службы вышли на борьбу с первыми сугробами

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI
Техника выехала расчищать первые снежные завалы на дорогах Новосибирска

В Новосибирске начали борьбу с первыми снежными сугробами

Техника выехала расчищать первые снежные завалы на дорогах Новосибирска 11 ноября. Из-за снегопада утром город встал в огромную пробку, участились ДТП.

Сейчас, по наказу ТУАД, в регионе работают 592 единицы техники и более 1000 дорожников. Всех водителей предупредили о гололеде, сильном ветре и плохой видимости на трассах.

«Сегодня рекомендуем всем водителям пересесть с личного автомобиля на общественный транспорт. Если такой возможности нет, помните о соблюдении дистанции и скоростного режима», - пишут специалисты ведомства.

МЧС предупредило о температурных качелях от -2 до +3 градусов в ближайшие дни. Дороги будут скованы льдом, что приведет к увлечению случаев падения пешеходов.

«Горожанам стоит соблюдать осторожность при переходе дороги и во время обычных прогулок. Смотрите себе под ноги, оглядывайтесь по сторонам, одевайте нескользящую обувь с толстой подошвой», - советуют специалисты ГУ МЧС Новосибирской области.

Также спасатели напомнили водителям, что уже пора переобуваться в зимнюю резину. Если пока сделать этого нет возможности, нужно избегать обгонов и резких торможений.

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Гололед
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