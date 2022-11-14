После недели метелей в город придут дожди. С понедельника, 14 ноября, будут осадки в виде мокрого снега, а местами пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица, ветер до 18 м/с. Средняя температура воздуха +3.
Во вторник, 15 ноября весь день пройдут дожди. Температура воздуха +3 тепла. На дорогах гололед. Такая погода продержится вплоть до четверга.
В конце недели придет похолодание. Там столбик термометра покажет -10 градусов. Резкое снижение температуры произойдет ночью, 17 ноября.
Напомним, что ранее в Новосибирске выпал постоянный снежный покров, который больше не должен был таять. Однако погода в этом году в ноябре очень отличается от предыдущих лет. Читайте о том, как мегаполис обычно накрывало снегом за последние шесть лет в период с 31 октября по 12 ноября.