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Ливни, снег и гололед: какая погода будет в Новосибирске с 14 ноября

Сегодня, 01:28
Фото: atas.info
Постоянный снег выпал 11 ноября, но половина уже растаяла

В Новосибирск на неделю придут дожди с 14 ноября

Неделя дождей ожидается в Новосибирске на рабочей неделе, сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

После недели метелей в город придут дожди.  С понедельника, 14 ноября, будут осадки в виде мокрого снега, а местами пройдет небольшой дождь. На дорогах гололедица, ветер до 18 м/с. Средняя температура воздуха +3.

Во вторник, 15 ноября весь день пройдут дожди. Температура воздуха +3 тепла. На дорогах гололед. Такая погода продержится вплоть до четверга.

В конце недели придет похолодание. Там столбик термометра покажет -10 градусов. Резкое снижение температуры произойдет ночью, 17 ноября.

Напомним, что ранее в Новосибирске выпал постоянный снежный покров, который больше не должен был таять. Однако погода в этом году в ноябре очень отличается от предыдущих лет. Читайте о том, как мегаполис обычно накрывало снегом за последние шесть лет в период с 31 октября по 12 ноября. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Погода на 3 дня
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