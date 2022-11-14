Напомним, что ранее в Новосибирске выпал постоянный снежный покров, который больше не должен был таять. Однако погода в этом году в ноябре очень отличается от предыдущих лет. Читайте о том, как мегаполис обычно накрывало снегом за последние шесть лет в период с 31 октября по 12 ноября.