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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Что не поделили участники инцидента, осталось за кадром

Мужчина с голым торсом устроил драку в лифте на Первомайке

6 апреля 2024, 03:08
Фото: 1MI
Что не поделили участники инцидента, осталось за кадром

В Новосибирске полуголый мужчина избил в лифте собутыльницу

Скандал с рукоприкладством попал в поле зрения камеры видеонаблюдения

Пьяная компания устроила разборки в кабине лифта в одном из домов Первомайского района Новосибирска. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что несколько человек пытаются покинуть этаж, на котором остановился лифт. Но полуобнаженный мужчина явно против такого развития событий.

Драка зафиксирована камерой видеонаблюдения
Видео: <a href="https://t.me/inc54">https://t.me/inc54</a>

В ходе завязавшейся потасовки агрессивно настроенный раздетый человек разбил лицо женщине. По словам соседей, эта компания вместе выпивала и громко слушала музыку. Что именно не поделили собутыльники, осталось неизвестным.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске продают квартиру с индивидуальным лифтом. Владелец просит за нее 135 миллионов рублей.

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