Мужчина с голым торсом устроил драку в лифте на Первомайке

Пьяная компания устроила разборки в кабине лифта в одном из домов Первомайского района Новосибирска. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что несколько человек пытаются покинуть этаж, на котором остановился лифт. Но полуобнаженный мужчина явно против такого развития событий.