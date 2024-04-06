Мужчина с голым торсом устроил драку в лифте на Первомайке

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Пьяная компания устроила разборки в кабине лифта в одном из домов Первомайского района Новосибирска. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что несколько человек пытаются покинуть этаж, на котором остановился лифт. Но полуобнаженный мужчина явно против такого развития событий.
В ходе завязавшейся потасовки агрессивно настроенный раздетый человек разбил лицо женщине. По словам соседей, эта компания вместе выпивала и громко слушала музыку. Что именно не поделили собутыльники, осталось неизвестным.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске продают квартиру с индивидуальным лифтом. Владелец просит за нее 135 миллионов рублей.