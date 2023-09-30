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Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 03:27

Девушка вела себя странно

Неадекватная девушка в Новосибирске разделась догола в лифте и выбежала на улицу

30 сентября 2023, 03:25
Фото: 1MI
Девушка вела себя странно

В Новосибирске девушка сняла одежду в лифте и вышла на улицу

В Новосибирске девушка сняла одежду в лифте, вышла на улицу и отдала часть вещей незнакомому мужчине; по предположению комментаторов, она находилась под воздействием наркотического вещества.

В Новосибирске одна девушка внезапно решила раздеться в лифте и после этого вышла на улицу. Этот инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения и потом опубликован в ВК-группе «АСТ-54».

По информации очевидцев, все это произошло в доме номер 90 на Забалуева. На записи видно, что девушка вела себя странно в лифте: она активно рассматривала себя в зеркале и при этом снимала свою одежду.

В лифт зашел мужчина в спецовке, которому она передала часть своих вещей. Дальше на видео можно увидеть, как они оба выходят на улицу: девушка полуголая, а мужчина продолжает следовать за ней.

Комментаторы считают, что героиня этого видео находилась под воздействием наркотического вещества.

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#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева#Лифт
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