Неадекватная девушка в Новосибирске разделась догола в лифте и выбежала на улицу

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
В Новосибирске одна девушка внезапно решила раздеться в лифте и после этого вышла на улицу. Этот инцидент был запечатлен камерой видеонаблюдения и потом опубликован в ВК-группе «АСТ-54».
По информации очевидцев, все это произошло в доме номер 90 на Забалуева. На записи видно, что девушка вела себя странно в лифте: она активно рассматривала себя в зеркале и при этом снимала свою одежду.
В лифт зашел мужчина в спецовке, которому она передала часть своих вещей. Дальше на видео можно увидеть, как они оба выходят на улицу: девушка полуголая, а мужчина продолжает следовать за ней.
Комментаторы считают, что героиня этого видео находилась под воздействием наркотического вещества.