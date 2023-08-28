«Съели ребенка»: в Новосибирске голая женщина устроила переполох в ларьке с шаурмой

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В одном из ларьков с шаурмой в Новосибирске произошел необычный инцидент. Молодая женщина, почти без одежды, пришла в заведение и начала громко просить о помощи и вызове полиции. Все произошло 27 августа около 22:00 в районе Нижняя Ельцовка.
Свидетель этого происшествия поделился информацией в телеграм-канале «АСТ-54 Black» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, женщина вела себя странно и, возможно, была под воздействием наркотических веществ. Она была почти голой и единственное, что было на ней — это черный пакет из целлофана.
«Она утверждала, что ее держали в подвале, избивали и даже съели ее ребенка», — рассказывает очевидец.
На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и бригада скорой помощи. Пользователи надеются, что женщина говорила о своих галлюцинациях, а не о реальных страшных событиях, которые с ней произошли.