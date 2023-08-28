«Съели ребенка»: в Новосибирске голая женщина устроила переполох в ларьке с шаурмой

Свидетель этого происшествия поделился информацией в телеграм-канале «АСТ-54 Black» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, женщина вела себя странно и, возможно, была под воздействием наркотических веществ. Она была почти голой и единственное, что было на ней — это черный пакет из целлофана.