Голая сибирячка с сумочкой прогуливалась по улицам Новосибирска

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Updated Сегодня, 03:52
На улице Новосибирска обнаружена голая женщина, которая прикрывалась сумочкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирский паблик».
Очевидец запечатлел на видео момент, когда обнаженная сибирячка проходила по улице, стараясь прикрыться руками. Это произошло днем 24 июля. Свидетель ситуации прокомментировал: «Кажется, теперь люди все чаще предпочитают гулять без одежды».
Женщина обратилась к одному из прохожих, пытаясь что-то спросить, но мужчина просто проигнорировал ее обращение. Пока нет информации о причинах, по которым она оказалась на улице полностью раздетой.