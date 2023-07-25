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Голая сибирячка с сумочкой прогуливалась по улицам Новосибирска

25 июля 2023, 03:50
Фото: Midjourney
Девушка раздетая гуляла по Новосибирску
Обнажённая женщина с сумочкой была замечена в Новосибирске; по словам очевидца, подобные случаи наготы на улицах города стали происходить слишком часто.

На улице Новосибирска обнаружена голая женщина, которая прикрывалась сумочкой. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новосибирский паблик».

Очевидец запечатлел на видео момент, когда обнаженная сибирячка проходила по улице, стараясь прикрыться руками. Это произошло днем 24 июля. Свидетель ситуации прокомментировал: «Кажется, теперь люди все чаще предпочитают гулять без одежды».

Женщина обратилась к одному из прохожих, пытаясь что-то спросить, но мужчина просто проигнорировал ее обращение. Пока нет информации о причинах, по которым она оказалась на улице полностью раздетой.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#18+
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