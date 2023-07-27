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Внезапный шок на пляже Новосибирска: голый нудист со странностями напугал студентку

27 июля 2023, 01:46
Фото: 1MI
Девушку напугал голый мужчина

В Новосибирске студентку на пляже напугал нудист со странностями

Девушка из Новосибирска испугалась, когда полностью голый мужчина выскочил из воды на пляже, после чего весело похихикал и уплыл обратно.

В Новосибирске на Центральном пляже студентку напугал мужчина, который внезапно выскочил из воды без одежды. Об этом она рассказала «АиФ-Новосибирск».

Девушка пришла на пляж с подругой, но та ушла по делам, оставив ее в одиночестве. Через некоторое время она решила покупаться. Когда она была недалеко от берега, перед ней внезапно появился полностью обнаженный мужчина.

«Мужик лет 50 выскочил, с сединой. Я даже ничего не сказала от шока, а он похихикал и поплыл обратно. Видимо был с нудистского пляжа, вряд ли хватило бы смелости снять трусы прямо здесь. Тут же ещё дети с мамами ходят. Вроде уже немолодой, а поведение как у школьника», — поделилась студентка.

Она также добавила, что в будущем будет быть осторожнее. По словам посетителя нудистских пляжей, подобные случаи происходят редко. Большинство нудистов не приемлет такого неадекватного поведения.

«Это какие-то извращенцы, эксгибиционисты, таких мало», — заметил он.
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