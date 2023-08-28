Голый мужчина прогуливался по проспекту Карла Маркса в Новосибирске

Мужчину без одежды заметили возле остановки автобуса «Горская». Он был без обуви и мешал движению на дороге. Пользователи, оставляя комментарии, разделились на две группы. Одни считают, что мужчина проиграл какой-то спор и поэтому вышел на улицу голым. Другие полагают, что у него есть проблемы с психическим состоянием.