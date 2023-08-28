Голый мужчина прогуливался по проспекту Карла Маркса в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По проспекту Карла Маркса в Новосибирске ходил голый мужчина. Эту информацию передали свидетели, которые поделились видеозаписью в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» 28 августа.
Мужчину без одежды заметили возле остановки автобуса «Горская». Он был без обуви и мешал движению на дороге. Пользователи, оставляя комментарии, разделились на две группы. Одни считают, что мужчина проиграл какой-то спор и поэтому вышел на улицу голым. Другие полагают, что у него есть проблемы с психическим состоянием.
«Он пришел к нам из будущего и скоро найдет одежду», — шутят местные жители.
В ГУ МВД региона также прокомментировали инцидент. Так, на место были вызваны полицейские. Они задержали новосибирца на улице Блюхера. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.