Неадекватный мужчина с ножом представился полицейским и обокрал новосибирца

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как рассказал житель дома на улице Ватутина, 17 апреля после работы к нему постучался мужчина и представился сотрудником полиции. Он заявил, что расследует убийство, совершенное на лестничной клетке между этажами. По словам гостя, он уже обнаружил и достал из болота труп, и сейчас ему нужно зарядить телефон.
Хозяин квартиры запустил визитера. Пока хозяин искал зарядку, тот проследовал на балкон. Якобы, чтобы показать болото, где нашли труп. Далее он стал доставать из своей сумки вещи и спрашивать, видел ли он такие на ком-то? Владелец квартиры ничего вспомнить не смог. Затем лжеполицейский достал лимонад, водку и нож. И предложил выпить. Хозяин, чуя неладное, не стал отказывать странному визитеру. Тот осведомился, кто из соседей доставляет больше всего неудобств. Хозяин ответил, после этого гость взял нож и отправился к соседям, пишет КП-Новосибирск.
И тут до хозяина наконец-то дошло, что это не полицейский. В свой дом он впустил неадекватного незнакомца.
Хозяин попросил друзей вызвать полицию и сразу выбежал из квартиры, как только прибыл наряд. Гость после этого заявил, что живет в этой квартире. Непрошенного гостя увезли. Но когда собственник вернулся в квартиру, то понял, что не может найти ценные вещи. Среди них фотоаппарат, ноутбук, наушники, парфюм.
Ноутбук был обнаружен на лестничной площадке, фотоаппарат — у гостя. Владелец написал заявление в полицию, но из квартиры съехал.