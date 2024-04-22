Неадекватный мужчина с ножом представился полицейским и обокрал новосибирца

Хозяин квартиры запустил визитера. Пока хозяин искал зарядку, тот проследовал на балкон. Якобы, чтобы показать болото, где нашли труп. Далее он стал доставать из своей сумки вещи и спрашивать, видел ли он такие на ком-то? Владелец квартиры ничего вспомнить не смог. Затем лжеполицейский достал лимонад, водку и нож. И предложил выпить. Хозяин, чуя неладное, не стал отказывать странному визитеру. Тот осведомился, кто из соседей доставляет больше всего неудобств. Хозяин ответил, после этого гость взял нож и отправился к соседям, пишет КП-Новосибирск.