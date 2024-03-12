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Сибиряков подозревают в организации казино

Три новосибирца организовали казино — ведется следствие

12 марта 2024, 10:39
Фото: pxhere.com
Сибиряков подозревают в организации казино

В Новосибирске возбудили три уголовных дела об организации азартных игр

В Новосибирске возбудили сразу три уголовных дела по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Под подозрением находятся три жителя Кировского района.

По версии следствия, с 2023 года сибиряки решили организовать подпольное казино. Внутри помещения находились компьютеры, подключенные к нелегальным ресурсам (в том числе, посредством интернета) и специальным программам с азартными играми на деньги. В игорном заведении мог находиться администратор, отвечающий за взаимодействие с игроманами и принимающий от них денежные средства.

«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовным делам. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
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Это не единственное уголовное дело, связанное с запрещенной деятельностью. В Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу в отношении Андрея Гавриленко. По версии следствия, мужчина, желавший стать «вором в законе», мог пропагандировать идеологию движения АУЕ*.

Напомним, что жителя Искитима осудят за жестокое убийство кота по кличке Дым.

*движение признано экстремистским на территории Российской Федерации.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Игры#Уголовное дело#Следственный комитет#Казино#Следствие#Александр Ляхов
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