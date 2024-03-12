Три новосибирца организовали казино — ведется следствие

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По версии следствия, с 2023 года сибиряки решили организовать подпольное казино. Внутри помещения находились компьютеры, подключенные к нелегальным ресурсам (в том числе, посредством интернета) и специальным программам с азартными играми на деньги. В игорном заведении мог находиться администратор, отвечающий за взаимодействие с игроманами и принимающий от них денежные средства.
«В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств по уголовным делам. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Это не единственное уголовное дело, связанное с запрещенной деятельностью. В Новосибирском областном суде состоялось предварительное слушание по делу в отношении Андрея Гавриленко. По версии следствия, мужчина, желавший стать «вором в законе», мог пропагандировать идеологию движения АУЕ*.
Напомним, что жителя Искитима осудят за жестокое убийство кота по кличке Дым.
*движение признано экстремистским на территории Российской Федерации.