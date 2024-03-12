Три новосибирца организовали казино — ведется следствие

По версии следствия, с 2023 года сибиряки решили организовать подпольное казино. Внутри помещения находились компьютеры, подключенные к нелегальным ресурсам (в том числе, посредством интернета) и специальным программам с азартными играми на деньги. В игорном заведении мог находиться администратор, отвечающий за взаимодействие с игроманами и принимающий от них денежные средства.