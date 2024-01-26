У эксперта Алросы украли из машины 4,5 млн на парковке у ТЦ в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Эксперт крупнейшей компании Алроса, занимающейся добычей алмазов, лишился 4,5 миллиона рублей на парковке ТЦ «Большая Медведица». Во время похода по магазину, его автомобиль был подвергнут вандализму, а из салона была украдена сумка с деньгами. Инцидент произошел вечером 25 января на парковке. Новосибирец обратился в полицию.
По словам пострадавшего, он находился в магазине около полутора часов и когда вернулся к своему автомобилю «Tank 500», обнаружил разбитое заднее стекло. Из автомобиля была похищена сумка с деньгами, а также фотоаппарат «Canon». Правоохранители уже ведут проверку.
Во время своего посещения полиции, мужчина упомянул, что он является экспертом в компании Алроса. Утрата такой значительной суммы денег стала для него серьезным ущербом, пишет Infopro54.