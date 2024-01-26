У эксперта Алросы украли из машины 4,5 млн на парковке у ТЦ в Новосибирске

По словам пострадавшего, он находился в магазине около полутора часов и когда вернулся к своему автомобилю «Tank 500», обнаружил разбитое заднее стекло. Из автомобиля была похищена сумка с деньгами, а также фотоаппарат «Canon». Правоохранители уже ведут проверку.