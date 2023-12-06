После смерти криминального авторитета Антипова появился новый вор в законе

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
После смерти криминального авторитета Антипа в преступных кругах появился новый вор в законе. В Новосибирск, в СИЗО №1 этапировали 46-летнего Олега Пирогова по прозвищу «Циркач». Это уроженец Литвы, который не раз был судим.
«После смерти Антипа воровской мир Новосибирска перешел под покровительство Циркача. Некоторое время он пробудет в местном СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения. Надзирать за ворами будет настоящий вор в законе. Пирогова короновали в 2011 году в московском ресторане „Каретный двор“», ― сообщил источник Infopro54 в правоохранительных органах.
Также сообщается, что в преступном мире появились и другие изменения. Например, «воровскую кассу» решили оставлять в городе, хотя до СВО ее хранили в Турции и других странах.