atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:48

Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 03:42

Updated Сегодня, 03:42

Новый криминальный авторитет появился в Новосибирске

После смерти криминального авторитета Антипова появился новый вор в законе

6 декабря 2023, 02:48
Фото: АСТ-54
Новый криминальный авторитет появился в Новосибирске

Новый вор в законе появился в Новосибирске после смерти Антипова

Новый криминальный авторитет появился в Новосибирске. Уроженца Литвы этапировали в СИЗО №1.

После смерти криминального авторитета Антипа в преступных кругах появился новый вор в законе. В Новосибирск, в СИЗО №1 этапировали 46-летнего Олега Пирогова по прозвищу «Циркач». Это уроженец Литвы, который не раз был судим.

«После смерти Антипа воровской мир Новосибирска перешел под покровительство Циркача. Некоторое время он пробудет в местном СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения. Надзирать за ворами будет настоящий вор в законе. Пирогова короновали в 2011 году в московском ресторане „Каретный двор“», ― сообщил источник Infopro54 в правоохранительных органах.

Также сообщается, что в преступном мире появились и другие изменения. Например, «воровскую кассу» решили оставлять в городе, хотя до СВО ее хранили в Турции и других странах.

Читайте также:
В Новосибирске назвали причину смерти Антипа — как умер последний «вор в законе»В новосибирском УФСИН опровергли информацию о проверке начальника СИЗО из-за АнтипаЗагадочные смерти новосибирских воров в законе — как они погибали и почему умер Антип
#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Турция#Алина Гурицкая#Судимость#Литва#Преступный мир#Вор в законе
Подпишитесь
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
4 декабря, 04:02
Стендап-комик из Новосибирска Яровицына призналась, по какой причине не рожает детей
Вчера, 10:43
Это первый случай: в Новосибирске академика Асеева лишают звания почетного жителя
Сегодня, 03:28
До 35 рублей подорожает проезд в транспорте Новосибирска уже в декабре — подробности
Вчера, 10:21
В Новосибирске задержан замруководителя городского УМВД Александр Захаров
Сегодня, 03:19