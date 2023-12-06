После смерти криминального авторитета Антипова появился новый вор в законе

«После смерти Антипа воровской мир Новосибирска перешел под покровительство Циркача. Некоторое время он пробудет в местном СИЗО, чтобы успокоить криминальные движения. Надзирать за ворами будет настоящий вор в законе. Пирогова короновали в 2011 году в московском ресторане „Каретный двор“», ― сообщил источник Infopro54 в правоохранительных органах.