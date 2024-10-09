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Судимость

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Октябрь
Звезду ТВ из Новосибирской области осудили на 15 лет за двойное убийство
Новосибирский областной суд вынес приговор Анастасии Бояровой, известной по телепередаче на НТВ, об этом сообщает региональная пресс-служба СК РФ.
9 октября, 04:43
Май
На 19 млн рублей обманула своих жертв мошенница из Новосибирской области
22 мая, 06:01
Декабрь 2023
После смерти криминального авторитета Антипова появился новый вор в законе
Новый криминальный авторитет появился в Новосибирске. Уроженца Литвы этапировали в СИЗО №1.
6 декабря 2023, 02:48
Ноябрь 2023
Особо опасен: вооруженный до зубов псих открыл стрельбу в новосибирском «Сан-Сити»
Пациент психбольницы открыл стрельбу в ТЦ «Сан Сити» в Новосибирске. Подробности данного ЧП рассказали в АБ «Гвардия».
30 ноября 2023, 06:02
Октябрь 2023
На свободу в Новосибирске вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома
12 октября 2023, 01:37

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