7 пуль в бизнесмена за 10 миллионов — в Новосибирске задержали наемных киллеров

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Наемные киллеры могли хорошо знать своего заказчика, так как являлись его знакомыми. За убийство им предложили 10 миллионов рублей.
«По данным следствия, организатор преступления ввиду давних личных неприязненных отношений с 40-летним знакомым, вызванных разногласиями в предпринимательской деятельности, разработал преступный план, направленный на совершение убийства последнего», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
В ночь на 15 августа, когда жертва находилась на парковке в Октябрьском районе, злоумышленники выстрелили в нее из пистолета не менее семи раз. Однако медики смогли спасти пострадавшего и оказать квалифицированную помощь.
Организатор преступления покинул Новосибирскую область и находится в федеральном розыске. Его возможные соучастники находятся под стражей.