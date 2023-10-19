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Киллерам не удалось выполнить заказ до конца

7 пуль в бизнесмена за 10 миллионов — в Новосибирске задержали наемных киллеров

19 октября 2023, 08:23
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Киллерам не удалось выполнить заказ до конца

В Новосибирске задержали наемных киллеров, причастных к расстрелу бизнесмена

В Новосибирске задержаны двое мужчин. Их подозревают в попытке совершения убийства за крупное вознаграждение.

Наемные киллеры могли хорошо знать своего заказчика, так как являлись его знакомыми. За убийство им предложили 10 миллионов рублей.

«По данным следствия, организатор преступления ввиду давних личных неприязненных отношений с 40-летним знакомым, вызванных разногласиями в предпринимательской деятельности, разработал преступный план, направленный на совершение убийства последнего», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
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В ночь на 15 августа, когда жертва находилась на парковке в Октябрьском районе, злоумышленники выстрелили в нее из пистолета не менее семи раз. Однако медики смогли спасти пострадавшего и оказать квалифицированную помощь.

Организатор преступления покинул Новосибирскую область и находится в федеральном розыске. Его возможные соучастники находятся под стражей.

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#Новосибирск#Следственный комитет#Стрельба#Покушение на убийство#Следствие#Александр Ляхов#Киллеры
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