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Пострадавших нет

Подростки открыли стрельбу в магазине Новосибирска

2 октября 2023, 08:46
Фото: 1MI
Пострадавших нет

В Новосибирске подростки открыли стрельбу в «Пятерочке»

В Новосибирске ночью 30 сентября несовершеннолетние, вооруженные пистолетом, попытались украсть шампанское в магазине «Пятерочка». По информации пресс-службы АБ «Гвардия», инцидент произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Сообщение о стрельбе поступило в 01.20 и было направлено из самого магазина. На место вызова прибыли сотрудники охранного агентства, которые затем обнаружили четверых подростков возрастом от 15 до 16 лет, прячущихся в торговом зале и вооруженных пистолетом.

Подозреваемые были задержаны и при обыске у них обнаружили сигнальный пистолет. Оказалось, что молодые люди намеревались похитить шампанское, однако их планам помешали.

Кроме того, один из стрелков трижды выстрелил светошумовыми патронами в воздух. Подозреваемых и изъятый пистолет передали сотрудникам Кировского отдела полиции.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Подростки#Стрельба#Эмилия Губарева
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