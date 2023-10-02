Подростки открыли стрельбу в магазине Новосибирска

Сообщение о стрельбе поступило в 01.20 и было направлено из самого магазина. На место вызова прибыли сотрудники охранного агентства, которые затем обнаружили четверых подростков возрастом от 15 до 16 лет, прячущихся в торговом зале и вооруженных пистолетом.