Подростки открыли стрельбу в магазине Новосибирска

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Сообщение о стрельбе поступило в 01.20 и было направлено из самого магазина. На место вызова прибыли сотрудники охранного агентства, которые затем обнаружили четверых подростков возрастом от 15 до 16 лет, прячущихся в торговом зале и вооруженных пистолетом.
Подозреваемые были задержаны и при обыске у них обнаружили сигнальный пистолет. Оказалось, что молодые люди намеревались похитить шампанское, однако их планам помешали.
Кроме того, один из стрелков трижды выстрелил светошумовыми патронами в воздух. Подозреваемых и изъятый пистолет передали сотрудникам Кировского отдела полиции.