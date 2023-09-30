Девочку-подростка ищут ночью в Калининском районе Новосибирска

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявил в группе Вконтакте срочный ночной сбор на поиск. Автомобили поисковиков ждут на парковке у ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого, 23. Судя по тому, что выезжающим на поиск рекомендуется одеться в город/лес, поиск будет вестись, как черте города, так и в лесопарковой зоне за ЛДС «Сибирь».