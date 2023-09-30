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Девочку-подростка ищут ночью в Калининском районе Новосибирска

Девочку-подростка ищут ночью в Калининском районе Новосибирска

30 сентября 2023, 20:37
Фото: Социальная сеть Вконтакте страница Lisa Veremey
Срочный сбор на поиск объявил Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области в час ночи 1 октября — пропавшей 13 лет, ее ищут в Калининском районе Новосибирска.

Тринадцатилетняя Мария Скворцова пропала в Калининском районе в районе улицы Богдана Хмельницкого. 30 сентября она вышла из дома на ул. Народная 12/1 по направлению к музыкальной школе на ул. Богдана Хмельницкого, 25/1. В музыкальной школе в этот день девушка не появилась.

Пропавшая была одета — пальто до середины бедра болотного цвета, темно-серые джинсы, черные ботинки, черно-белый шарф, с собой у девочки была гитара в черном чехле.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявил в группе Вконтакте срочный ночной сбор на поиск. Автомобили поисковиков ждут на парковке у ЛДС «Сибирь» на Богдана Хмельницкого, 23. Судя по тому, что выезжающим на поиск рекомендуется одеться в город/лес, поиск будет вестись, как черте города, так и в лесопарковой зоне за ЛДС «Сибирь».

В Новосибирске по пути в школу пропал 8-летний мальчик в синей куртке
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27 сентября в Новосибирске искали 8-летнего мальчика в синей куртке, который пропал по пути в школу.

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