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В Новосибирске ищут мать с 5-летним ребенком из Абакана

В Новосибирске ищут мать с 5-летним ребенком из Абакана

30 сентября 2023, 06:35
Фото: Отряд «Поиск пропавших детей-Абакан»/1MI
Уроженку Абакана Анастасию Тимченко и ее 5-летнего сына объявили в розыск в Новосибирске. Их фотографии опубликовали в группе «Поиск пропавших детей-Абакан» во «ВКонтакте».

Исчезнувшей девушке 27 лет. Ее приметы, как и ребенка, неизвестны.

«Анастасия ушла из дома вместе с мальчиком 27 сентября и перестала выходить на связь. Есть предположение, что они могут находиться в Новосибирске. Вероятно, у женщины там знакомые», — рассказали Atas.info волонтеры отряда.

Отмечается, что жительницу Республики Хакасия потеряли родственники. По какой причине она уехала, прихватив ребенка, неизвестно.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропал
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