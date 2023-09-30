В Новосибирске ищут мать с 5-летним ребенком из Абакана

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Исчезнувшей девушке 27 лет. Ее приметы, как и ребенка, неизвестны.
«Анастасия ушла из дома вместе с мальчиком 27 сентября и перестала выходить на связь. Есть предположение, что они могут находиться в Новосибирске. Вероятно, у женщины там знакомые», — рассказали Atas.info волонтеры отряда.
Отмечается, что жительницу Республики Хакасия потеряли родственники. По какой причине она уехала, прихватив ребенка, неизвестно.