В Новосибирске по пути в школу пропал 8-летний мальчик в синей куртке

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
«До школы ребенок не доехал. И до сих пор не вернулся домой, а ведь уроки давно закончились. Начали активный поиск и распространение ориентировки в Сети и СМИ», - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».
У пропавшего следующие приметы: рост 128 см, худой, волосы черные, глаза темно-карие. В школу надел светло-синюю куртку, синие брюки и шапку, белую рубашку.
С собой у мальчика черный рюкзак, а также сумка для сменной обуви.