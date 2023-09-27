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В Новосибирске по пути в школу пропал 8-летний мальчик в синей куртке

В Новосибирске по пути в школу пропал 8-летний мальчик в синей куртке

27 сентября 2023, 06:26
Фото: ЛизаАлерт/ВК
Родители заявили о пропаже 8-летнего Эльдара Амалиева в Новосибирске 27 сентября. Мальчик поехал в школу и пропал.
«До школы ребенок не доехал. И до сих пор не вернулся домой, а ведь уроки давно закончились. Начали активный поиск и распространение ориентировки в Сети и СМИ», - сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

У пропавшего следующие приметы: рост 128 см, худой, волосы черные, глаза темно-карие. В школу надел светло-синюю куртку, синие брюки и шапку, белую рубашку.

С собой у мальчика черный рюкзак, а также сумка для сменной обуви.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Дети#Пропал#Лиза Алерт
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