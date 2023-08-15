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В Новосибирске прозвучали выстрелы

В Новосибирске прозвучали выстрелы — следователи ищут хулигана

15 августа 2023, 14:00
Фото: pxhere. com
В Новосибирске прозвучали выстрелы
В Новосибирске в ночь на вторник была слышна стрельба. Следователи заняты поисками хулигана.

«В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении жителя региона», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, в ночь на 15 августа в Новосибирске в районе улицы Ипподромской неизвестный хулиган почему-то разозлился на своего обидчика и несколько раз выстрелил в мужчину. Теперь сыщики надеются на помощь неравнодушных граждан.

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#Александр Ляхов#Стрельба#Хулиганы#Следствие#Следственный комитет#Происшествия#Новосибирск
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