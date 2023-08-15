В Новосибирске прозвучали выстрелы — следователи ищут хулигана

По данным следствия, в ночь на 15 августа в Новосибирске в районе улицы Ипподромской неизвестный хулиган почему-то разозлился на своего обидчика и несколько раз выстрелил в мужчину. Теперь сыщики надеются на помощь неравнодушных граждан.