В Новосибирске прозвучали выстрелы — следователи ищут хулигана

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«В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области находится уголовное дело, возбужденное по факту совершения особо тяжкого преступления в отношении жителя региона», — рассказали в пресс-службе регионального Следкома.
По данным следствия, в ночь на 15 августа в Новосибирске в районе улицы Ипподромской неизвестный хулиган почему-то разозлился на своего обидчика и несколько раз выстрелил в мужчину. Теперь сыщики надеются на помощь неравнодушных граждан.