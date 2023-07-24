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Брутальные новосибирцы устроили разборку со стрельбой на Первомайке

24 июля 2023, 07:19
Фото: pxhere.com
Новосибирцев напугали звуки выстрелов
В Первомайском районе Новосибирска произошла перестрелка. Очевидцы вызвали полицию.

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей, звуки выстрелов прозвучали в районе улицы Твардовского в 5 утра. Услышав это, сибиряки сразу же вызвали полицию. При этом очевидцы рассказывают о молодых людях у поворота на «ПАТП-4», которые оперативно скрылись от сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия остались их машины — в том числе, Mercedes.

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Однако в полиции пока не подтверждают данный инцидент.

«В полицию поступило сообщение о хлопках на улице Твардовского, на место происшествия выезжал полицейский наряд. Сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия никого обнаружено не было, информация не подтвердилась», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Полиция#Стрельба
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