Брутальные новосибирцы устроили разборку со стрельбой на Первомайке

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей, звуки выстрелов прозвучали в районе улицы Твардовского в 5 утра. Услышав это, сибиряки сразу же вызвали полицию. При этом очевидцы рассказывают о молодых людях у поворота на «ПАТП-4», которые оперативно скрылись от сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия остались их машины — в том числе, Mercedes.
Однако в полиции пока не подтверждают данный инцидент.
«В полицию поступило сообщение о хлопках на улице Твардовского, на место происшествия выезжал полицейский наряд. Сотрудниками правоохранительных органов на месте происшествия никого обнаружено не было, информация не подтвердилась», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.