Брутальные новосибирцы устроили разборку со стрельбой на Первомайке

Как сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на местных жителей, звуки выстрелов прозвучали в районе улицы Твардовского в 5 утра. Услышав это, сибиряки сразу же вызвали полицию. При этом очевидцы рассказывают о молодых людях у поворота на «ПАТП-4», которые оперативно скрылись от сотрудников правоохранительных органов. На месте происшествия остались их машины — в том числе, Mercedes.