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Вор украл 100 шоколадных яиц

Новосибирец украл праздник у детей — воришка позарился на 100 «Киндер-сюрпризов»

25 декабря 2023, 07:20
Фото: ВК / Агентство безопасности «Гвардия»
Вор украл 100 шоколадных яиц

В Новосибирске вор украл из магазинов 100 «Киндер-сюрпризов»

В Новосибирске вор решил разжиться деньгами на личные нужды. В магазине мужчина украл шоколадные яйца «Киндер-сюрприз».

Кража была совершена 24 декабря в Калининском микрорайоне. 35-летний новосибирец схватил ячейки с яйцами у кассы и выбежал на улицу. Однако охранник с подоспевшим сотрудником ГБР скрутил вора.

«В момент передачи задержанного сотрудникам полиции выяснилось, что грабитель ранее уже был судим за имущественные преступления. Так, кражи только шоколадных яиц он совершал неоднократно и похитил в общей сложности около 100 штук, чем причинил торговому учреждению ущерб в сумме более 30 тысяч рублей», — сообщается в паблике «Агентство безопасности „Гвардия“ в социальной сети „ВКонтакте“.

Шоколадные яйца сибиряк мог украсть для перепродажи и покупки наркотиков. Находился ли он в состоянии наркотического опьянения, неизвестно.

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#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Дети#Кража#Магазин#Гвардия#Александр Ляхов
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