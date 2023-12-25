Новосибирец украл праздник у детей — воришка позарился на 100 «Киндер-сюрпризов»

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:23
Кража была совершена 24 декабря в Калининском микрорайоне. 35-летний новосибирец схватил ячейки с яйцами у кассы и выбежал на улицу. Однако охранник с подоспевшим сотрудником ГБР скрутил вора.
«В момент передачи задержанного сотрудникам полиции выяснилось, что грабитель ранее уже был судим за имущественные преступления. Так, кражи только шоколадных яиц он совершал неоднократно и похитил в общей сложности около 100 штук, чем причинил торговому учреждению ущерб в сумме более 30 тысяч рублей», — сообщается в паблике «Агентство безопасности „Гвардия“ в социальной сети „ВКонтакте“.
Шоколадные яйца сибиряк мог украсть для перепродажи и покупки наркотиков. Находился ли он в состоянии наркотического опьянения, неизвестно.