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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Посетитель скушал манты прямо в магазине

Новосибирец слопал две пачки мантов в магазине и отказался платить

18 декабря 2023, 09:45
Фото: wikipedia.org
Посетитель скушал манты прямо в магазине

В Новосибирске посетитель съел в магазине две упаковки мантов

В Новосибирске произошел курьезный инцидент. Молодой человек за раз съел в магазине две упаковки мантов.

Происшествие произошло в минувшую пятницу 15 декабря. Новосибирец зашел в супермаркет готовой еды и взял с витрины паровые манты. Прямо в торговом зале оголодавший парень опустошил две упаковки продукта.

Сотрудники магазина вошли в положение голодающего и не стали предъявлять претензии за продегустированный столь необычным образом товар. Однако они попросили заплатить за манты. Юноша отказался наотрез и пошел к выходу.

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В результате работникам пришлось вызывать наряд из агентства безопасности «Гвардия».

«Предварительный ущерб составил 709 рублей. В присутствии бойцов ГБР парень предпочел рассчитаться и был отпущен», — рассказали в «Гвардии».

Появится ли дегустатор вновь, неизвестно.

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#Происшествия#Новосибирск#Продукты#Кража#Магазин#Еда#Гвардия#Александр Ляхов
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