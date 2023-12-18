Новосибирец слопал две пачки мантов в магазине и отказался платить

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Происшествие произошло в минувшую пятницу 15 декабря. Новосибирец зашел в супермаркет готовой еды и взял с витрины паровые манты. Прямо в торговом зале оголодавший парень опустошил две упаковки продукта.
Сотрудники магазина вошли в положение голодающего и не стали предъявлять претензии за продегустированный столь необычным образом товар. Однако они попросили заплатить за манты. Юноша отказался наотрез и пошел к выходу.
В результате работникам пришлось вызывать наряд из агентства безопасности «Гвардия».
«Предварительный ущерб составил 709 рублей. В присутствии бойцов ГБР парень предпочел рассчитаться и был отпущен», — рассказали в «Гвардии».
Появится ли дегустатор вновь, неизвестно.