Лемуры из Новосибирского зоопарка украли у ребенка попкорн

В естественной среде обитания лемуры ежедневно ходят по своей территории, ища пищу. Иногда они могут проявлять агрессию к посторонним. Впервые этих животных привезли в новосибирский зоопарк в 1989 году. В 2008 году в него привезли новую партию из Германии. Лемуры обычно предпочитают овощи, фрукты и ягоды, но они также любят сладости.