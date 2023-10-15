Лемуры из Новосибирского зоопарка украли у ребенка попкорн

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило лемуры отняли у ребенка пачку с попкорном и сладким рисом. Животные быстро прихватили свою добычу и унесли ее в свой вольер. После этого малыш заплакал. Видео с этим инцидентом сняла Анна Новикова.
В естественной среде обитания лемуры ежедневно ходят по своей территории, ища пищу. Иногда они могут проявлять агрессию к посторонним. Впервые этих животных привезли в новосибирский зоопарк в 1989 году. В 2008 году в него привезли новую партию из Германии. Лемуры обычно предпочитают овощи, фрукты и ягоды, но они также любят сладости.