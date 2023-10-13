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Посетители зоопарка получат кешбэк

Новосибирцы смогут вернуть деньги за поход в зоопарк благодаря «Карте жителя»

13 октября 2023, 09:43
Фото: ВК / Новосибирский зоопарк
Посетители зоопарка получат кешбэк
Обладатели «Карты жителя Новосибирской области» смогут получить приятный бонус. При покупке билетов в зоопарк посетителю вернется кешбэк.

Воспользоваться приятным бонусом новосибирцы смогут уже сейчас. При покупке билетов в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило посетителю вернется кешбэк в размере 5%.

«В рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области и оператора платежной системы „Мир“, подписанного губернатором Андреем Травниковым на Петербургском международном экономическом форуме, мы развиваем систему лояльности для пользователей. Одним из первых участников программы стал Новосибирский зоопарк. Посещать его с выгодой пользователи сервиса смогут до 22 декабря», — рассказал временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Чтобы получить бонус, нужно авторизоваться в мобильном приложении (https://apps.rustore.ru/app/ru.nso.karta) или на портале (https://karta.nso.ru/facilities/discounts) «Карта жителя Новосибирской области» и в разделе «Мои карты „Мир“ зарегистрировать банковскую карту „Мир“ любого банка. Кешбэк рублями будет начислен на карту в течение 5-7 рабочих дней.

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#Новосибирск#Карта#Новосибирский зоопарк#Акция#Александр Ляхов
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