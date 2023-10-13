Новосибирцы смогут вернуть деньги за поход в зоопарк благодаря «Карте жителя»

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Воспользоваться приятным бонусом новосибирцы смогут уже сейчас. При покупке билетов в Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило посетителю вернется кешбэк в размере 5%.
«В рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области и оператора платежной системы „Мир“, подписанного губернатором Андреем Травниковым на Петербургском международном экономическом форуме, мы развиваем систему лояльности для пользователей. Одним из первых участников программы стал Новосибирский зоопарк. Посещать его с выгодой пользователи сервиса смогут до 22 декабря», — рассказал временно исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
Чтобы получить бонус, нужно авторизоваться в мобильном приложении (https://apps.rustore.ru/app/ru.nso.karta) или на портале (https://karta.nso.ru/facilities/discounts) «Карта жителя Новосибирской области» и в разделе «Мои карты „Мир“ зарегистрировать банковскую карту „Мир“ любого банка. Кешбэк рублями будет начислен на карту в течение 5-7 рабочих дней.