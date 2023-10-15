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Директор зоопарка

Директора Новосибирского зоопарка заметили с часами Леонардо ди Каприо

15 октября 2023, 06:39
Фото: Новосибирский зоопарк/ВК
Директор зоопарка
Журналисты заметили, что директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило предпочитает носить роскошные изделия от мировых брендов. На одной из фотографий он был замечен с часами, очень напоминающими модель из коллекции Леонардо ди Каприо.

Коллекция Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph была выпущена швейцарской компанией Tag Heuer в поддержку экологических фондов, которые основал актер. Об этом сообщает НГС.

Часы характеризуются синим циферблатом, уникальным браслетом и специальной надписью. Стоимость этих часов составляет примерно 460 тысяч рублей. Также в коллекции Шило есть хронограф Aikon, который похож на модель от компании Maurice Lacroix. Стоимость данных часов оценивается до 200 тысяч рублей.

Отмечается также наличие у директора зоопарка мокасин, которые напоминают обувь от бренда Kenzo. Стоимость такой обуви варьируется от 32 до 78 тысяч рублей. Ранее Шило уже появлялся перед камерами в поло с логотипом DKNY, цена которого составляет около 5 тысяч рублей, и в джемпере от Ralph Lauren, со стоимостью, примерно, в районе 62 тысяч рублей.

Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
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#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Эмилия Губарева#Новосибирский зоопарк#Часы
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