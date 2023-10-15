Директора Новосибирского зоопарка заметили с часами Леонардо ди Каприо

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:41
Коллекция Limited Edition Leonardo Dicaprio Link Calibre 16 Chronograph была выпущена швейцарской компанией Tag Heuer в поддержку экологических фондов, которые основал актер. Об этом сообщает НГС.
Часы характеризуются синим циферблатом, уникальным браслетом и специальной надписью. Стоимость этих часов составляет примерно 460 тысяч рублей. Также в коллекции Шило есть хронограф Aikon, который похож на модель от компании Maurice Lacroix. Стоимость данных часов оценивается до 200 тысяч рублей.
Отмечается также наличие у директора зоопарка мокасин, которые напоминают обувь от бренда Kenzo. Стоимость такой обуви варьируется от 32 до 78 тысяч рублей. Ранее Шило уже появлялся перед камерами в поло с логотипом DKNY, цена которого составляет около 5 тысяч рублей, и в джемпере от Ralph Lauren, со стоимостью, примерно, в районе 62 тысяч рублей.