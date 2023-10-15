Директора Новосибирского зоопарка заметили с часами Леонардо ди Каприо

Отмечается также наличие у директора зоопарка мокасин, которые напоминают обувь от бренда Kenzo. Стоимость такой обуви варьируется от 32 до 78 тысяч рублей. Ранее Шило уже появлялся перед камерами в поло с логотипом DKNY, цена которого составляет около 5 тысяч рублей, и в джемпере от Ralph Lauren, со стоимостью, примерно, в районе 62 тысяч рублей.