В Новосибирске животных зоопарка начали переселять в теплые вольеры

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Сначала переселяют птиц Центральной и Южной Америки (амазоны, калитвы, ару), затем — африканских птиц (жако, турако) и австралийских. На улицу из-за похолодания уже не выпускают шимпанзе и орангутанов. Осенью гуляют только мандрилы.
Представители зоопарка рассказали, что вольеры с выходом на улицу есть у лемуров, лангуров, мартышек, бурых капуцинов. Однако длительность их прогулок с каждым днем укорачивается.
Также в зимние павильоны перевели капибар, агути, паки, чакоанских мар, барханных кошек, бенгальских кошек, оцелотов и других животных. На улице остаются более водные виды птиц.