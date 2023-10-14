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В Новосибирске животных зоопарка начали переселять в теплые вольеры

В Новосибирске животных зоопарка начали переселять в теплые вольеры

14 октября 2023, 09:01
Фото: 1MI
Обителей Новосибирского зоопарка переселяют в теплые павильоны. Об этом сообщается в официальном канале зверинца в телеграмме.

Сначала переселяют птиц Центральной и Южной Америки (амазоны, калитвы, ару), затем — африканских птиц (жако, турако) и австралийских. На улицу из-за похолодания уже не выпускают шимпанзе и орангутанов. Осенью гуляют только мандрилы.

Представители зоопарка рассказали, что вольеры с выходом на улицу есть у лемуров, лангуров, мартышек, бурых капуцинов. Однако длительность их прогулок с каждым днем укорачивается.

Также в зимние павильоны перевели капибар, агути, паки, чакоанских мар, барханных кошек, бенгальских кошек, оцелотов и других животных. На улице остаются более водные виды птиц.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Животные#Зоопарк
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