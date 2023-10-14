В Новосибирске животных зоопарка начали переселять в теплые вольеры

Сначала переселяют птиц Центральной и Южной Америки (амазоны, калитвы, ару), затем — африканских птиц (жако, турако) и австралийских. На улицу из-за похолодания уже не выпускают шимпанзе и орангутанов. Осенью гуляют только мандрилы.