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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Мальчик пропал

Пропавшего школьника с гетерохромией вторую неделю ищут в Новосибирске

23 апреля 2024, 08:02
Фото: Изображение Midjourney
Мальчик пропал
В Новосибирском районе ищут без вести пропавшего подростка, о котором нет известий две недели, сообщают волонтеры.

Богдан Скажутин пропал в селе Толмачево. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», которые только 23 апреля распространили его ориентировку, местонахождение мальчика не установлено с 11 апреля.

Школьнику 14 лет. У него рост 160 см, светлые волосы и гетерохромия (один глаз голубой, второй карий). Пропавший был одет в черный костюм для спорта, серые кроссовки с красными вставками.

Если вы владеете информацией о том, где находится Богдан, позвоните и сообщите любую информацию по номерам 8-800-700-54-52, 112.

ПропавшийПропавший
Пропавший
Фото: ЛизаАлерт
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Подростки#Лиза Алерт
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