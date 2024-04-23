Пропавшего школьника с гетерохромией вторую неделю ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Богдан Скажутин пропал в селе Толмачево. Как сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», которые только 23 апреля распространили его ориентировку, местонахождение мальчика не установлено с 11 апреля.
Школьнику 14 лет. У него рост 160 см, светлые волосы и гетерохромия (один глаз голубой, второй карий). Пропавший был одет в черный костюм для спорта, серые кроссовки с красными вставками.
Если вы владеете информацией о том, где находится Богдан, позвоните и сообщите любую информацию по номерам 8-800-700-54-52, 112.