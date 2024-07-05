В страшном ДТП с грузовиком под Новосибирском погиб молодой водитель

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Published Сегодня, 01:31
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Все произошло ночью 5 июля в Новосибирском районе. За рулем «Тайота Тундра» был 19-летний водитель. Он направлялся в сторону поселка Красный Яр.
В один момент он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, которым управлял 24-летний водитель.
Трагедии избежать не удалось. Водитель легковушки погиб. У него были серьезные травмы. Его пассажир доставлен в больницу. Обстоятельства автоаварии сейчас выясняются.