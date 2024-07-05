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Published Сегодня, 01:31

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Updated Сегодня, 01:33

Есть погибший

В страшном ДТП с грузовиком под Новосибирском погиб молодой водитель

5 июля 2024, 01:31
Фото: ГАИ
Есть погибший
Молодой водитель погиб в жутком ДТП под Новосибирском, подробности сообщили в ГАИ.

Все произошло ночью 5 июля в Новосибирском районе. За рулем «Тайота Тундра» был 19-летний водитель. Он направлялся в сторону поселка Красный Яр.

В один момент он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, которым управлял 24-летний водитель.

Трагедии избежать не удалось. Водитель легковушки погиб. У него были серьезные травмы. Его пассажир доставлен в больницу. Обстоятельства автоаварии сейчас выясняются.

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