atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Мальчику потребовалась помощь медиков

Пьяный мигрант сбил ребенка в Новосибирске: мать добивается экстрадиции

4 июля 2024, 09:00
Фото: 1MI
Мальчику потребовалась помощь медиков

Мигранта после «пьяного» ДТП с ребенком пытаются выгнать из Новосибирска

Выслать на родину хочет сибирячка гражданина Узбекистана, который наехал на машине на ее сына. Полиция пьяного водителя задерживать не стала.

Жительница Новосибирска Елизавета Бражник направила обращения главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой обратить внимание на чудовищную ситуацию: пьяный гражданин Узбекистана за рулем легкового автомобиля в СНТ «Строитель» сбил ее 12-летнего сына. Водитель попытался скрыться, но ему помешал муж Бражник и прохожие, которые своими телами буквально загородили дорогу.

Прибывшие на место полицейские зафиксировали у водителя алкогольное опьянение. Тот, в свою очередь, виноватым себя не чувствовал и рассказал сотрудникам ДПС, что это родители бросили ребенка под колеса его машины. Силовики не стали задерживать явного нарушителя, а отпустили его после составления протокола.

Медики зафиксировали у школьника смещение шейных позвонков. В полиции матери предложили самостоятельно заниматься бюрократическими процедурами, необходимыми для решения о возбуждении дела.

«Они мне дали телефон, куда я должна звонить, чтобы отдать им все медицинские заключения, которые я получила в больнице. Я второй день не могу ни до кого дозвониться по этому телефону. Мне самой никто не звонил», — обрисовала ситуацию в беседе с корреспондентом Atas.Info мама пострадавшего мальчика.

Документы необходимы для судебной медэкспертизы, объяснил юрист Денис Садовский. В зависимости от того, как эксперты оценят тяжесть травм, будет приниматься решение о возбуждении уголовного или административного дела. Практически со 100-процентной вероятностью в данном случае можно говорить об административном деле, считает юрист.

Максимум, что может грозить мигранту — лишение прав. Российских прав на управление автомобилем у него нет, только документ, полученный в Узбекистане. Равно как и российского гражданства — только временный вид на жительство.

«Я знаю, что даже из-за административного дела мигранта можно депортировать из России на родину. Вот этого я и буду добиваться. Я не хочу, чтобы он в будущем претендовал на полноценное российское гражданство. Зачем нам такой гражданин?», — говорит Елизавета Бражник.

Соответствующее письмо мать пострадавшего школьника отправила в региональную миграционную службу. Пока ответов на свои обращения в различные структуры она не получила.

Читайте также:
Мигрант с пистолетом угрожал женщинам из-за «Кишлака» в Новосибирске«Резиновую квартиру» для мигрантов-нелегалов организовал житель Новосибирской областиСвоенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК
#Видео#Новосибирск#Дети#ДТП#Мигрант#Депортация
Подпишитесь
Горе-мать из Новосибирска объявилась в жизни брошенных детей спустя 13 лет
Сегодня, 07:08
Весь июль прольет дождь в Новосибирске — чего еще ждать от погоды
Сегодня, 05:05
Нудисты на новосибирском пляже разочаровали путешественника из Читы
Сегодня, 02:37
Выплаты бойцам СВО в новосибирских подразделениях вырастут на 200 тысяч рублей
Вчера, 12:39
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Сегодня, 10:11