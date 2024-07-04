Пьяный мигрант сбил ребенка в Новосибирске: мать добивается экстрадиции

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Жительница Новосибирска Елизавета Бражник направила обращения главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой обратить внимание на чудовищную ситуацию: пьяный гражданин Узбекистана за рулем легкового автомобиля в СНТ «Строитель» сбил ее 12-летнего сына. Водитель попытался скрыться, но ему помешал муж Бражник и прохожие, которые своими телами буквально загородили дорогу.
Прибывшие на место полицейские зафиксировали у водителя алкогольное опьянение. Тот, в свою очередь, виноватым себя не чувствовал и рассказал сотрудникам ДПС, что это родители бросили ребенка под колеса его машины. Силовики не стали задерживать явного нарушителя, а отпустили его после составления протокола.
Медики зафиксировали у школьника смещение шейных позвонков. В полиции матери предложили самостоятельно заниматься бюрократическими процедурами, необходимыми для решения о возбуждении дела.
«Они мне дали телефон, куда я должна звонить, чтобы отдать им все медицинские заключения, которые я получила в больнице. Я второй день не могу ни до кого дозвониться по этому телефону. Мне самой никто не звонил», — обрисовала ситуацию в беседе с корреспондентом Atas.Info мама пострадавшего мальчика.
Документы необходимы для судебной медэкспертизы, объяснил юрист Денис Садовский. В зависимости от того, как эксперты оценят тяжесть травм, будет приниматься решение о возбуждении уголовного или административного дела. Практически со 100-процентной вероятностью в данном случае можно говорить об административном деле, считает юрист.
Максимум, что может грозить мигранту — лишение прав. Российских прав на управление автомобилем у него нет, только документ, полученный в Узбекистане. Равно как и российского гражданства — только временный вид на жительство.
«Я знаю, что даже из-за административного дела мигранта можно депортировать из России на родину. Вот этого я и буду добиваться. Я не хочу, чтобы он в будущем претендовал на полноценное российское гражданство. Зачем нам такой гражданин?», — говорит Елизавета Бражник.
Соответствующее письмо мать пострадавшего школьника отправила в региональную миграционную службу. Пока ответов на свои обращения в различные структуры она не получила.