Пьяный мигрант сбил ребенка в Новосибирске: мать добивается экстрадиции

Прибывшие на место полицейские зафиксировали у водителя алкогольное опьянение. Тот, в свою очередь, виноватым себя не чувствовал и рассказал сотрудникам ДПС, что это родители бросили ребенка под колеса его машины. Силовики не стали задерживать явного нарушителя, а отпустили его после составления протокола.