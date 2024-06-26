atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК

Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК

26 июня 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
На улице Татьяны Снежиной в микрорайоне МЖК торговец фруктами «запитал» киоск от многоквартирного дома, перекопав асфальт, что вызвало возмущение у жителей.

Одним утром жители обнаружили, что одну из дорог возле дома №39 пересекает траншея для прокладки кабеля. Сделано это было, чтобы подключить киоск к электричеству в многоквартирном доме. Траншея вела через вентиляционное окно от подвала дома к киоску. Жители полагают, что это сделано с ведома управляющей компании, но мнения собственников жилья никто не спрашивал, пишет «МК в Новосибирске».

При прокладке траншеи торговец повредил отмостку, асфальт, перекопал газон. Также жители сопоставили факты и вспомнили, как пару недель назад в доме произошел резкий скачок электричества. Из-за чего у многих жильцов сгорела бытовая техника.

Теперь у жителей много вопросов: кто будет восстанавливать повреждения, устранять незаконное подключение к электросети и возмещать сломанную технику.

Фото: «МК в Новосибирске»
Читайте также:
Мать избивала, запирала и не кормила 8-летнего ребенка в НовосибирскеНовосибирские активисты: Закон о домашнем насилии приведет к расцвету ЛГБТ*Смытый асфальт и плывущие авто — последствия погодного катаклизма в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты
Подпишитесь
Гиблое место: где опаснее всего купаться в Новосибирске
Сегодня, 01:28
Шторм и ливень с градом 26 июня обещает МЧС в Новосибирской области
Сегодня, 01:28
Полная программа Дня города-2024 в Новосибирске: расписание на 29 и 30 июня
Вчера, 10:16
Родителей нашел новосибирец спустя 14 лет в шоу «Жди меня»
Вчера, 13:05
Ребенка покусала бродячая собака — ему заплатят чиновники из Новосибирской области
Вчера, 11:34
Мощные потоки дождевой воды сносят автомобили в Новосибирске
Вчера, 11:08