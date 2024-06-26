Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Одним утром жители обнаружили, что одну из дорог возле дома №39 пересекает траншея для прокладки кабеля. Сделано это было, чтобы подключить киоск к электричеству в многоквартирном доме. Траншея вела через вентиляционное окно от подвала дома к киоску. Жители полагают, что это сделано с ведома управляющей компании, но мнения собственников жилья никто не спрашивал, пишет «МК в Новосибирске».
При прокладке траншеи торговец повредил отмостку, асфальт, перекопал газон. Также жители сопоставили факты и вспомнили, как пару недель назад в доме произошел резкий скачок электричества. Из-за чего у многих жильцов сгорела бытовая техника.
Теперь у жителей много вопросов: кто будет восстанавливать повреждения, устранять незаконное подключение к электросети и возмещать сломанную технику.