Своенравный мигрант устанавливает свои порядки в новосибирском районе МЖК

Одним утром жители обнаружили, что одну из дорог возле дома №39 пересекает траншея для прокладки кабеля. Сделано это было, чтобы подключить киоск к электричеству в многоквартирном доме. Траншея вела через вентиляционное окно от подвала дома к киоску. Жители полагают, что это сделано с ведома управляющей компании, но мнения собственников жилья никто не спрашивал, пишет «МК в Новосибирске».