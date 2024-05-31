Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Женщина состояла в родительском комитете и не редко собирала деньги с родителей в детском саду на все праздники. Выпускной — не стал исключением. В общей сложности семьи за учебный год сдали 298 тысяч рублей. На эти средства мать из Новосибирска должна была оплатить подарки, съемку, само торжество и другие расходы. Родители ей доверяли и без вопросов надеялись на помощь.
Однажды сибирячка написала в общий чат, что едет с детьми в санаторий. Больше она не возвращалась. Родители опомнились только в мае, когда пора выпускных уже приближалась. Они поняли, что ничто оплачено не было.
Когда матери начали предъявлять претензии, она сослалась на трудную ситуацию в жизни, пут пострадавшие в социальных сетях. Деньги она пообещала вернуть и попросила прощения. Как сообщили в ГУ МВД, к ним поступало заявление в полицию. Его зарегистрировали, сейчас ведется проверка.