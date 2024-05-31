atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Дети могут остаться без выпускного

Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами

31 мая 2024, 05:59
Фото: Изображение Midjourney
Дети могут остаться без выпускного

Собрала 300 тысяч с родителей на выпускной и сбежала горе-мать из Новосибирска

В Новосибирске мать сбежала с деньгами, которые она собирала с родителей в детском саду: полиция проводит проверку.

Женщина состояла в родительском комитете и не редко собирала деньги с родителей в детском саду на все праздники. Выпускной — не стал исключением. В общей сложности семьи за учебный год сдали 298 тысяч рублей. На эти средства мать из Новосибирска должна была оплатить подарки, съемку, само торжество и другие расходы. Родители ей доверяли и без вопросов надеялись на помощь.

Однажды сибирячка написала в общий чат, что едет с детьми в санаторий. Больше она не возвращалась. Родители опомнились только в мае, когда пора выпускных уже приближалась. Они поняли, что ничто оплачено не было.

Когда матери начали предъявлять претензии, она сослалась на трудную ситуацию в жизни, пут пострадавшие в социальных сетях. Деньги она пообещала вернуть и попросила прощения. Как сообщили в ГУ МВД, к ним поступало заявление в полицию. Его зарегистрировали, сейчас ведется проверка.

Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов
Узнать подробнее
Читайте также:
Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедииПьяного новосибирского школьника привезли откачать в больницу нетрезвые родителиФейкового мэра Новосибирска завалили жалобами на детские сады, метро и собак
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Семья#Родители#Деньги#Детский сад
Подпишитесь
Берег разрушается: что творится на новосибирском Обском море и почему подключился СК
Сегодня, 02:04
Бандой новосибирских школьников-вымогателей заинтересовался глава СКР Бастрыкин
Сегодня, 01:49
Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии
Сегодня, 01:33
В каких районах Новосибирска и области клещи кусают чаще всего
Вчера, 12:16
Умилительное видео тренировки белого тигренка Кови показал Новосибирский зоопарк
Вчера, 09:56
169 млн рублей на уборку улиц выделены дополнительно в Новосибирске
Вчера, 09:14
"