Пропали 300 тысяч: в Новосибирске мать сбежала с собранными на выпускной деньгами

Женщина состояла в родительском комитете и не редко собирала деньги с родителей в детском саду на все праздники. Выпускной — не стал исключением. В общей сложности семьи за учебный год сдали 298 тысяч рублей. На эти средства мать из Новосибирска должна была оплатить подарки, съемку, само торжество и другие расходы. Родители ей доверяли и без вопросов надеялись на помощь.