Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Произошло все 30 мая в селе Красноглинное. Днем в двухэтажном доме загорелась квартира. В ней находились малолетние дети 2-х и 3-х лет.
Несовершеннолетние сидели одни, без присмотра. Их семья была неблагополучной. Выпивающая мать оставила ребятишек и ушла.
Как уточнили в СКР, мальчики при пожаре погибли. Известно, что соседи хотели помочь вытащить детей, но из квартиры шел густой дым. Врачи уже только констатировали смерть.
Следователи проводят проверку, возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз на установление причин пожара в доме и смерти малолетних.