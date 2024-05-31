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Дети погибли

Двое детей погибли при пожаре под Новосибирском — что известно о трагедии

31 мая 2024, 01:33
Фото: 1MI
Дети погибли

Дело возбуждено из-за гибели детей при пожаре под Новосибирском

В Новосибирском районе случилась трагедия: в пожаре погибли маленькие дети, подробности сообщили в Следкоме.

Произошло все 30 мая в селе Красноглинное. Днем в двухэтажном доме загорелась квартира. В ней находились малолетние дети 2-х и 3-х лет.

Фото: СУ СК России

Несовершеннолетние сидели одни, без присмотра. Их семья была неблагополучной. Выпивающая мать оставила ребятишек и ушла.

Фото: ГУ МЧС России

Как уточнили в СКР, мальчики при пожаре погибли. Известно, что соседи хотели помочь вытащить детей, но из квартиры шел густой дым. Врачи уже только констатировали смерть.

Следователи проводят проверку, возбуждено дело по факту причинения смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз на установление причин пожара в доме и смерти малолетних.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Видео#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Пожар#9 мая#Обь#18+
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