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Дома сгорели

Невозможно опознать тела: двое новосибирцев сгорели в пожаре

28 мая 2024, 01:21
Фото: Изображение Midjourney
Дома сгорели

Два неопознанных тела обнаружены при пожаре дома в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска случился пожар, в котором погибли люди, подробности сообщили в МЧС.

Трагедия произошла на улице Ленинградской. В 23 часа в МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что там горят два частных дома. Причем огонь их охватил полностью.

Пожарные приступили к тушению. Через час было ликвидировано открытое горение. Когда начали разбирать завалы, то обнаружили два трупа. Пол погибших опознать невозможно. Их тела нашли в нежилом доме.

Также огнем был охвачен еще один дом, хозяева которого не пострадали. Там сильно горела крыша — площадь 160 квадратов. На вызов реагировали 22 спасателя и привлекали шесть единиц спецтехники.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Дом#Огонь#Погибшие
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