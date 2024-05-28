Невозможно опознать тела: двое новосибирцев сгорели в пожаре

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Трагедия произошла на улице Ленинградской. В 23 часа в МЧС позвонили очевидцы и сообщили, что там горят два частных дома. Причем огонь их охватил полностью.
Пожарные приступили к тушению. Через час было ликвидировано открытое горение. Когда начали разбирать завалы, то обнаружили два трупа. Пол погибших опознать невозможно. Их тела нашли в нежилом доме.
Также огнем был охвачен еще один дом, хозяева которого не пострадали. Там сильно горела крыша — площадь 160 квадратов. На вызов реагировали 22 спасателя и привлекали шесть единиц спецтехники.