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Двое детей погибли при пожаре в селе под Новосибирском

Двое детей погибли при пожаре в селе под Новосибирском

30 мая 2024, 14:27
Фото: 1MI
В селе Красноглинное загорелся многоквартирный дом, в результате чего погибли двое несовершеннолетних детей, сообщили очевидцы.

Дети двух и трех лет стали жертвами халатности взрослых. Маленькие жители села Красноглинное Новосибирской области погибли при пожаре. Огонь охватил одну из квартир двухэтажного дома, расположенного на Клубной. Известно, что часть жильцов были эвакуированы.

В настоящее время по факту смертельного пожара проводится проверка, сообщает прокуратура Новосибирской области. Соседи отмечают, что семьи, в которой воспитывались дети, была неблагополучной и состояла на учете в органах профилактики. Администрация Новосибирского района поясняет, что последний выезд в семью специалисты осуществляли в середине мая.

Причины возникновения пожара уточняются.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция#Прокуратура
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