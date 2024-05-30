Двое детей погибли при пожаре в селе под Новосибирском

В настоящее время по факту смертельного пожара проводится проверка, сообщает прокуратура Новосибирской области. Соседи отмечают, что семьи, в которой воспитывались дети, была неблагополучной и состояла на учете в органах профилактики. Администрация Новосибирского района поясняет, что последний выезд в семью специалисты осуществляли в середине мая.