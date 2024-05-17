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Деньги

Дети мигрантов поставили пятиклассника из Новосибирска «на денежный счетчик»

17 мая 2024, 12:11
Фото: 1MI
Деньги
Школьники из семьи мигрантов могли вымогать деньги у ребенка с ОВЗ, сейчас с ситуацией разбирается прокуратура Калининского района Новосибирска.

Прокуратура не оставила без внимания информацию о факте вымогательства денег у ребенка с ОВЗ. О ситуации, которая сложилась в школе №46 Калининского района Новосибирска, рассказал Sibkray.ru.

Мальчика поставили на колени ученики 3 класса, все происходящее они снимали на камеру телефона. Пятикласснику было «приказано» принести 1000 рублей.

Мать ученика, которого поставили на колени и вымогали деньги, обратилась к руководству образовательного учреждения. Школа отнеслась к ситуации формально, должных работ с детьми ни классный руководитель, ни директор не провели.

По информации общественников, которые помогли маме оскорбленного ребенка, дети-вымогатели из семьи мигрантов. Сейчас компетентные органы проводят всестороннюю проверку, в том числе должностных лиц, которые обязаны отвечать за работу с несовершеннолетними.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Мигранты#Прокуратура
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