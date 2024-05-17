Двух сотрудников таможни отправили за решетку в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Двух сотрудников таможни г. Новосибирска заключили под стражу. За решеткой они проведут два месяца. Сейчас они являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (Групповое взяточничество в особо крупном размере).
Напомним, что сотрудников таможни уличили в фальсификации актов об уничтожении продукции. На самом деле конфискат никто не уничтожал. Его передавали для последующей продажи населению. Благодарный предприниматель передавал лояльным сотрудникам деньги. общая сумма взятки превышает миллион рублей.
Сейчас расследование продолжается.