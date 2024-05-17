Двух сотрудников таможни отправили за решетку в Новосибирске

Двух сотрудников таможни г. Новосибирска заключили под стражу. За решеткой они проведут два месяца. Сейчас они являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (Групповое взяточничество в особо крупном размере).