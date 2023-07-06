В Бердске 20-летнего бойца СВО Сергея Корбатова наградили медалью «За отвагу»

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Сибиряк участвовал в спецоперации по контракту. Он выполнял задания, связаны с риском для жизни и был вознагражден по Указу президента РФ.
В присутствии семьи, друзей и властей Сергею вручил почетную государственную награду военком Андрей Копачёв.
Отметим, Сергей Корбатов родился 12 августа 2002 года в городе Новосибирске. До середины 10 класса проживал в Искитиме, потом с семьей переехал в Бердск.
Летом 2021 года Сергей был призван на срочную службу на остро Сахалин. После подписал контракт на службу в ВС РФ, а в 2022-м был отправлен на СВО.