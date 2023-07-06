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В Бердске 20-летнего бойца СВО Сергея Корбатова наградили медалью «За отвагу»

6 июля 2023, 13:37
Фото: мэрия Бердска
Рядовому Сергею Корбатову из Бердска вручили медаль «За отвагу». Церемония прошла в администрации города 6 июля.

Сибиряк участвовал в спецоперации по контракту. Он выполнял задания, связаны с риском для жизни и был вознагражден по Указу президента РФ.

В присутствии семьи, друзей и властей Сергею вручил почетную государственную награду военком Андрей Копачёв.

Отметим, Сергей Корбатов родился 12 августа 2002 года в городе Новосибирске. До середины 10 класса проживал в Искитиме, потом с семьей переехал в Бердск.

Летом 2021 года Сергей был призван на срочную службу на остро Сахалин. После подписал контракт на службу в ВС РФ, а в 2022-м был отправлен на СВО.

#Алина Шефер#Участник СВО#Зона СВО#Награда#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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