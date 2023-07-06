Многодетного бойца СВО Константина Копперта похоронят под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 07:33
Мужчина отбыл на спецоперацию в сентябре прошлого года. Он находился в запасе так, как руководил в инженерных войсках.
О гибели сибиряка семье сообщили 25 июня этого года. Он спас своих боевых товарищей от пуль.
«Константин всегда помогал и обучал подопечных, которых он воспринимал как своих „сыновей“. У него остались жена и четверо детей в Искитиме, самому младшему из них только исполнилось три года», — рассказали Atas.info волонтеры.
Память героя можно почтить 7 июля в зале «Реквием» с 13.00 до 14.00.