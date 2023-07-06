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Многодетного бойца СВО Константина Копперта похоронят под Новосибирском

6 июля 2023, 07:31
Фото: Предоставили волонтеры
Уроженец Искитима Константин Копперт погиб в зоне СВО. Новосибирцы простятся с земляком 7 июля.

Мужчина отбыл на спецоперацию в сентябре прошлого года. Он находился в запасе так, как руководил в инженерных войсках.

О гибели сибиряка семье сообщили 25 июня этого года. Он спас своих боевых товарищей от пуль.

«Константин всегда помогал и обучал подопечных, которых он воспринимал как своих „сыновей“. У него остались жена и четверо детей в Искитиме, самому младшему из них только исполнилось три года», — рассказали Atas.info волонтеры.

Память героя можно почтить 7 июля в зале «Реквием» с 13.00 до 14.00.

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#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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