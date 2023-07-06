Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
С 2023 года с депутатов сняли обязанность отчитываться о своих заработках. Таким образом, последний раз декларации о доходах были обнародованы в прошлом году и там фигурируют данные за 2021 год. От них и будем отталкиваться — смотрим, что произошло с бизнесом у депутатов из первой пятерки.
Самым богатым депутатом горсовета Новосибирска с доходом 91,8 млн рублей по итогам 2021 года был единоросс Игорь Кудин. Он работает заместителем директора ООО «Медтехника для дома», учредителем компании числится его жена. На самого же Кудина оформлено ООО «Автобилеты», которое занимается междугородними пассажирскими перевозками, ООО «Медика» и ООО «Медтехстандарт» — их деятельность лежит в области продажи и технического обслуживания медицинского оборудования. Бизнес-структуры депутата ведут поставки по десяткам госконтрактов.
Общая выручка компаний, принадлежащих Игорю Кудину по итогам 2022 года составила 336 млн рублей, показав 11-процентный рост по сравнению с 2021 годом. Чистая прибыль зафиксирована на уровне 89 млн рублей.
На втором месте еще один единоросс, Кирилл Покровский, заработавший за 2021 год 68 миллионов рублей. Он занимает пост директора по развитию застройщика ГК «КПД-Газстрой», компания активно участвует в тендерах на госзакупки. Кроме того, депутат владеет половиной медицинской клиники «Астра-Мед» и неравнодушен к ресторанному бизнесу. Он владеет долями в ООО «Сибирь Дайнинг», ООО «Азиматик», ООО «Ресторанные технологии» и ООО «Азабу». Компании занимаются доставкой блюд, под управлением одной из структур находится караоке-бар «Ухо и медведь».
Общая выручка компаний Покровского в 2022 года составила 1,6 млрд рублей, показав рост на 4%. Чистая прибыль — 473 миллиона рублей.
Скандально известный глава группы строительных компаний «Дискус», член «Единой России» Алексей Джулай сообщил о заработке в 59 млн рублей за 2021 год. «Дискус» ведет застройку микрорайонов «Плющихинский» и «Просторный». Кроме того, Джулай владеет компанией «То-М», которая занимается торговлей металлом и «Новосибирским рыбзаводом».
Совокупная выручка бизнеса депутата за 2022 год выросла на 27% и составила 5,3 миллиарда рублей.
Напомним, 2023 год начался для Алексея Джулая крайне неудачно — против него возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве при строительстве жилья.
Еще один член «Единой России», потомственный строитель Дмитрий Червов по итогам 2021 года отчитывался о заработке в 31 млн рублей. Он долгое время руководил строительной компаний «Сибирь-Развитие», одним из основных активов крупного строительного бизнеса, созданного его отцом, депутатом Заксобрания Валерием Червовым. Но сейчас он в руководстве компании не числится, долей в бизнесе владеет сын Дмитрия, Александр Червов.
Дмитрий Червов числится совладельцем ООО «Аренда», которое занимается перевозками, управляющей компании ООО «КЖЭК „Горский“», ООО «Автокомплекс» (мойка автомобилей).
Общая выручка компаний, связанных с Дмитрием Червовым, в 2022 году составила почти 488 млн рублей.
На пятой строчке по итогам 2021 года независимый депутат Степан Сафонкин с заработком в 26,8 миллиона рублей. Он зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, владеет долями в строительных компаниях «Сибстрой» и «Строй-Н». Обе организации не стали отчитываться о прибыли за 2022 год, обращает внимание издание НГС11111. Но в целом поступления от бизнеса Сафонкина в 2022 год упали на 17% и составили 8,6 миллиона рублей.