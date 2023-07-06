С 2023 года с депутатов сняли обязанность отчитываться о своих заработках. Таким образом, последний раз декларации о доходах были обнародованы в прошлом году и там фигурируют данные за 2021 год. От них и будем отталкиваться — смотрим, что произошло с бизнесом у депутатов из первой пятерки.