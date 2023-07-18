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В Новосибирской области все бойцы СВО получат выплаты без прописки

18 июля 2023, 07:41
Фото: 1MI
Участников СВО уровняли в правах в Новосибирской области. Все получат региональные выплаты без прописки, сообщил в эфире на «ОТС» губернатор Андрей Травников.
«Изменения внесены в законодательство. На региональные пособия и реабилитацию могут рассчитывать как мобилизованные, так и добровольцы и другие», — заявил глава региона.

Напомним, ранее 140 военных, вернувшихся из зоны СВО в Новосибирск, получили сертификаты для лечения и отдыха в санаториях. Также сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» имеют право на эту меру поддержки.

Еще ранее депутаты регионального Заксобрания предлагали выплачивать участника спецоперации по 300 тысяч рублей. Эти деньги хотели выдавать ветеранам, малоимущим семьям погибших солдат.

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#Алина Шефер#Участник СВО#Выплаты#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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