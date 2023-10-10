Пассажиры отказались платить за проезд и избили таксиста в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
В Новосибирске произошел инцидент, когда трое пассажиров отказались оплатить проезд и напали на таксиста. Видеозапись происшествия была опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black» 9 октября.
Водитель запросил оплату, когда мужчины приехали к жилому дому рядом со станцией ж/д «Сеятель». Они агрессивно отреагировали на замечание и набросились на таксиста с кулаками.
Автор поста отметил, что пассажиры до этого что-то искали в кустах и «ездили туда-сюда». В конце поездки они отказались оплатить за услугу. В полиции инцидент еще не прокомментировали.