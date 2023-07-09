Новосибирским таксистам выдали больше 2 тысяч разрешений на работу

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Согласно новому федеральному законодательству, начиная с 1 сентября 2023 года, таксисты обязаны иметь специальное разрешение для перевозки пассажиров. Без такого разрешения они не смогут выполнять свою деятельность.
Закон устанавливает также новые требования к автомобилям, используемым в такси. На крыше автомобиля должен быть установлен оранжевый фонарь, а на его поверхности — шахматный рисунок, пишет «Сиб.фм». Водителям запрещено размещать информацию о стоимости поездки.
В салоне такси будет установлена табличка с именем водителя, его контактным номером, номером автомобиля, а также информацией о записи в региональном реестре перевозчиков. Водитель должен будет вести путевой лист и журнал регистрации заказов.