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Новосибирским таксистам выдали больше 2 тысяч разрешений на работу

9 июля 2023, 08:09
Фото: 1MI
В Новосибирске 2061 водитель такси официально получил разрешение на работу
В Новосибирске выдано более 2000 разрешений на работу таксистам. Об этом информирует пресс-служба регионального Минтранса.

Согласно новому федеральному законодательству, начиная с 1 сентября 2023 года, таксисты обязаны иметь специальное разрешение для перевозки пассажиров. Без такого разрешения они не смогут выполнять свою деятельность.

Закон устанавливает также новые требования к автомобилям, используемым в такси. На крыше автомобиля должен быть установлен оранжевый фонарь, а на его поверхности — шахматный рисунок, пишет «Сиб.фм». Водителям запрещено размещать информацию о стоимости поездки.

В салоне такси будет установлена табличка с именем водителя, его контактным номером, номером автомобиля, а также информацией о записи в региональном реестре перевозчиков. Водитель должен будет вести путевой лист и журнал регистрации заказов.

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#Эмилия Губарева#Таксисты#Автомобиль#Новосибирск#Новосибирская область
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